Регистратор снял момент смертельного ДТП с тремя жертвами на Алтае

Видеорегистратор, установленный в одном из автомобилей, заснял момент смертельной аварии на территории Алтайского края. Напомним, что в результате ДТП погибли трое, а еще один человек получил травмы.

Авария произошла в Зональном районе Алтайского края на 339-м километре федеральной автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт». Участниками столкновения стали легковушка и грузовой автомобиль, сообщает РЕН ТВ.

При просмотре кадров с видеорегистратора видно, как водитель легковой машины сперва допускает выезд авто с асфальта на правую обочину, а затем, выравнивая ее, теряет управление, в результате чего автомобиль вылетает на встречную полосу и таранит фуру.