Регионы заработали почти 1 млрд рублей за счет курортного сбора

Ставропольский, Алтайский и Краснодарский края заработали 864 млн рублей с момента введения курортного сбора — с мая 2018 года по конец декабря 2019-го. Об этом заявили газете «Известия» в Минкавказа.

В ведомстве оценили промежуточные результаты эксперимента положительно. Поступающие на счета фондов развития курортной инфраструктуры средства направляются на строительство и ремонт лечебно-оздоровительных, социально-культурных и спортивных объектов, в частности, городские улицы, парки, леса и терренкуры.

Лидером по поступлениям среди регионов стал Ставропольский край. Он получил 276 млн рублей. Отмечается, в Ставрополье с начала эксперимента за счет этого реализовано 15 проектов, в частности, капитальный ремонт Лермонтовского терренкура в Железноводске и реконструкция территории курортного парка Ессентуков.

В мае 2018 года курортный сбор был введен в Ставропольском и Алтайском краях, с июля того же года — в Краснодарском. С 2021 года к ним присоединится Крым. Размер платежа в зависимости от региона составляет 10 и 50 рублей в сутки. Эксперимент рассчитан до конца 2022 года.

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