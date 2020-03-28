Ребенок умер во время прогулки в детском саду

-

В Петербурге предъявили обвинение воспитателю детского сада в Калининском районе, где в четверг погибла 3-летняя девочка. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что 29-летнюю женщину обвиняют в том, что она не наблюдала за поведением детей, отвлекаясь на посторонние занятия на длительное время.

В отсутствие воспитателя девочка застряла головой между перегородками игровой лестницы и не могла освободиться, находясь в таком положении порядка десяти минут. В результате спинной мозг ребенка получил смертельные повреждения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.