Ребенок получил ожоги во время химического шоу аниматора с сухим льдом

Четырехлетний мальчик в Москве серьезно пострадал из-за фокуса с сухим льдом. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

По предварительной информации, 14 марта мать ребенка пригласила домой артистку, чтобы та устроила шоу для сына. Во время химического шоу с сухим льдом малыш получил ожоги.

Ребенка доставили в больницу, где медики диагностировали у него ожоги 1 и 2 степени головы и лица – около 7% тела.

Предварительно известно, что аниматор она устраивала шоу мыльных пузырей, химические представления, крио-шоу с созданием азотного мороженного.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.

Фото — соцсети (архивное фото)