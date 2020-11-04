Разъяренная жена задушила мужа поясом от халата в Тамбове

Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летней жительницы Тамбова, которая подозревается в убийстве собственного 64-летнего мужа, пишет портал «Регион Online».

Инцидент произошел 31 октября в квартире на улице Полынковской. По версии следствия, между супругами возникла ссора. В разгар конфликта женщина схватила пояс от халата и накинула на шею супруга. В результате он скончался.

Проводится весь комплекс следственных действий, назначен ряд экспертиз. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанной.