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Развеяли главный миф о пальмовом масле

В последнее время вреду пальмового и пользе других растительных масел уделяется большое внимание в СМИ. И хотя исследований, подтверждающих опасность потребления пальмового масла для организма человека, не существует, в прессе то и дело появляются компрометирующие заголовки.

Ученые из Американской Академии здорового питания рассказали о том, какие полезные вещества содержатся в растительных маслах. Оказывается, красное пальмовое является рекордсменом среди растительных масел по содержанию токотриенолов и каротиноидов. По содержанию этих полезностей оно опережает даже рыбий жир и морковь соответственно. Доказано, что потребление токотриенолов способствует борьбе с болезнью Альцгеймера, а каротиноидов – предотвращению образования раковых клеток и преждевременного старения!

Еще один антиоксидант – составляющая того же витамина Е, что и токотриенолы, — токоферолы. В большом количестве присутствуют в подсолнечном масле. Поэтому ученые рекомендуют совмещать оба масла – и пальмовое, и подсолнечное – в своем рационе питания.

Те же исследователи подчеркнули, что не стоит забывать и об оливковом масле, поскольку в нем высокое содержание олеиновой кислоты. Она, в свою очередь, способна бороться с «плохим» холестерином в нашем организме, за счет чего снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

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