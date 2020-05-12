Распивавший алкоголь на детской площадке устроил скандал с полицией

Против жителя Екатеринбурга, вступившего в конфликт с сотрудниками полиции из-за нарушения режима самоизоляции, возбудили уголовное дело. Об этом пишет портал «E1». Появилось видео инцидента. Как говорится в ролике, он произошел на детской площадке.
Сообщается, что мужчину обвиняют в оскорблении представителя власти, а также применении насилия либо угрозе применения насилия. В ближайшее время он будет задержан.
В МВД рассказали, что во время патрулирования компания распивала спиртное и находилась без масок. Один из мужчин начал вести себя агрессивно, а также оскорбил сотрудников полиции.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram