Раскрыты детали жестокой расправы над детьми в Рыбинске

Порталу «76.ru» стали известны новые подробности убийства двух девочек в Рыбинске. Выяснилось, что в день убийства дочек их мама осталась на работе после смены.

Сообщается, что Валентина, медик по образованию, работала в одной из местных больниц. В день трагедии она училась переливать кровь ради подработки.

«Ответственная женщина, профессионал. Только жаловалась, что денег не хватает, ведь у нее две девочки», — рассказала старшая медсестра больницы.

Именно поэтому две сестренки остались в тот день с отчимом. По одной из версий, мужчина решил убить детей мог из ревности — не понравилось, что любимой нет так долго. Детей убили жестоко — искромсав тела.

Следственный комитет заявил, что установлен факт насилия. Подозреваемый бросился в бега.