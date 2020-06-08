Раскрыты детали расстрела прохожих бывшим чиновником в Москве

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Очевидцы стрельбы на юго-западе Москвы рассказали подробности происшествия. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел ночью на улице Строителей. Житель одного из домов по неизвестной причине начал стрелять из окна квартиры по прохожим. Причина этому неизвестна.

«Олег (раненый мужчина – ред.) падает, говорит: «У меня нога, мне прострелили ногу». Девочка падает и говорит: «У меня рука». Мы лежим, полиция в панике бегает нас прикрывает» — рассказал очевидец.

Прибывшие правоохранители начали переговоры со стрелком. После начала операции по задержанию в подъезде прозвучали три выстрела. Мужчина оказал сопротивление и был ранен ответным огнем. Сейчас он находится в больнице.

Возбуждено дело о хулиганстве, покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

По предварительной информации, мужчина в прошлом работал в столичной мэрии, занимая должность заместителя главы департамента промышленности и науки. Эта информация проверяется.