Раскрыты детали нападения «охранника пляжа» с нагайкой на семью в Крыму

В Крыму уволен скандально прославившийся охранник санатория, который набросился на посетителей с нагайкой. Телеканал РЕН ТВ поделился подробностями инцидента.

Сообщается, что на пляж хотела пройти Instagram-модель Слава со своим мужем и 4-летним сыном, однако мужчина отказался их пропускать, поскольку места только для постояльцев дома отдыха. В итоге им удалось пройти со скандалом, а охранник, судя по всему, затаил на них обиду.

После долгих уговоров сотрудников санатория Слава и ее супруг перешли на соседний пляж. Как раз там их и нагнал секьюрити из того же отеля. Глава семейства терпеть не стал и принялся биться за место под солнцем. Женщина отметила, что они шесть лет отдыхали на этом пляже, и проблем не было, а совсем недавно здесь появилась проходная. По ее словам, им не показали никаких документов, что это частная территория.

«Он бежал с плетью, перепрыгивая лежаки, до этого он выбросил наши вещи в море. Я в этот момент подорвалась с воды и начала бежать за телефоном. Он махнул плетью перед лицом у мужа и сказал, чтобы собрали вещи и вышли», – рассказала Слава.

В руководстве санатория заявили, что начали внутреннюю проверку и уже уволили агрессивного секьюрити.