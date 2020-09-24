Ради пособия женщина четыре года притворялась слепой и парализованной

Суд вынес приговор жительнице Чечни, которая на протяжении нескольких лет выдавала себя за инвалида первой группы, сообщает «Кавказский узел».

Сделано это было ради получения государственной и благотворительной помощи. Женщина симулировала тяжелое заболевание и даже раздобыла справки, позволявшие доказать ее инвалидность. Снятые скрытой камерой кадры позволили увидеть, что она свободно перемещается по квартире после ухода социального работника.

В результате женщина смогла добиться ремонта квартиры и ее благоустройства. Сумма ущерба составила 1 263 927 рублей. Кроме того, мошенница незаконно получила денежное пособие в размере 600 тысяч рублей.

Отметим, что злоумышленница получила четыре года колонии общего режима Такой же срок проведет в тюрьме и сын преступницы.