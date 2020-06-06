Работники Роспотребнадзора объяснили, как выбирать черешню

Работники Роспотребнадзора расскзаали, как выбрать вкусную и спелую черешню. Специалисты призвали покупать данную ягоду лишь в торговых точках, постоянно проходящих контроль качества.
Эксперты объяснили: кожица черешни должна быть чистой и гладкой. У нее должен быть глянцевый блеск. Матовая поверхность говорит о том, что ягода была сорвана давно. Выбирая ягоду, стоит взять ее в руку. Если она упругая и плотная – можно брать. Если же нет – значит, черешня перезрелая или уже испорченная.
Важно также обращать внимание на то, сохранилась ли плодоножка. Она защищает ягоду от попадания вредных микробов, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
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