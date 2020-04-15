Работники почты заявили в полицию на «коронавирусного» клиента

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14 апреля работники одного из почтовых отделений обратились в правоохранительные органы и сообщили, что в организацию пришел неустановленный мужчина с собакой и сказал, что он болен COVID-19.

Как сообщает РЕН ТВ, на место ЧП приехали полицейскиие и арестовали 45-летнего россиянина. Затем его передали в руки врачей. Его обследовали и отпустили домой.

По словам самого москвича, он и работники почтового отделения не совсем поняли друг друга. Он заявил почтовикам, что желает уйти поскорее домой, потому что боится подхватить COVID-19.

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