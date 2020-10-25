Работа мурманского фотографа заняла второе место на международном конкурсе в Австралии

Снимок мурманского фотографа Виталия Новикова занял второе место на международном конкурсе в Австралии. Об этом мужчина рассказал на своей странице ВК.
Фотография называется «Under the north star». Именно она заняла престижное место в конкурсе The 2020 Epson International Pano Awards в номинации «Пейзаж».
По словам самого Виталия Новикова снимок был сделан еще в начале января в селе Териберка Мурманской области. Как отметил автор снимка, тогда штормом на берег выбросило два корабля. При этом то судно, что запечатлено на фотографии, сразу же убрали, а второй, по словам Виталия, все еще стоит на том берегу.