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Работа мурманского фотографа заняла второе место на международном конкурсе в Австралии

Елена Лобанова

Снимок мурманского фотографа Виталия Новикова занял второе место на международном конкурсе в Австралии. Об этом мужчина рассказал на своей странице ВК. 

Фотография называется «Under the north star». Именно она заняла престижное место в конкурсе The 2020 Epson International Pano Awards в номинации «Пейзаж». 

По словам самого Виталия Новикова снимок был сделан еще в начале января в селе Териберка Мурманской области. Как отметил автор снимка, тогда штормом на берег выбросило два корабля. При этом то судно, что запечатлено на фотографии, сразу же убрали, а второй, по словам Виталия, все еще стоит на том берегу. 

— Корабль — главный герой этого кадра. Без него фотография будет пустой. Его уже через пару недель разрезали и убрали оттуда. Я бы очень хотел его еще поснимать. Но эта съемка оказалась единственной тогда, — рассказал фотограф.

Фото с личной страницы Виталия Новикова в ВК

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