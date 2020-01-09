Пятилетний мальчик застрелил отца под Саратовом

Пятилетний ребенок случайно застрелил отца из ружья в населенном пункте Ивантеевка Саратовской области. ЧП случилось 3 января 2020 года.

Гражданин стал убирать ружье в ящик для хранения. Сын стал помогать отцу. Оба не знали, что в патроннике находится один патрон. Когда мальчик передавал оружие, он нечаянно нажал на курок, произошел выстрел, в результате которого мужчина был ранен в шею.

От полученной травмы саратовчанин погиб на месте происшествия. По факту случившегося ведется расследование, сообщает Версия Саратов.