Пятеро травмированы после ДТП с микроавтобусом в Чувашии

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15 апреля на территории Чувашской республики случилось жесткое ДТП с участием фуры и микроавтобуса. В результате происшествия травмированными оказались сразу пять человек, сообщает пресс-служба УМВД по Чувашии.

Примерно в 10 часов вечера 29-летний житель Новочебоксарска, управляя микроавтобусом Volkswagen Multivan, протаранил фуру Scania с татарстанцем за рулем. По предварительной версии, авария случилась из-за того, что виновник не выдержал безопасную дистанцию между машинами.

В итоге пострадали сам водитель VW, а также полуторагодовалая девочка из Марий Эл, шестимесячный ребенок из Подмосковья и еще двое взрослых. Теперь по факту случившегося начато расследование. Правоохранители проверяют, не занимался ли виновник ДТП незаконными перевозками пассажиров (что-то наподобие сервиса Blablacar).