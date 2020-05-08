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Пятеро парней по очереди изнасиловали девушку в туалете клуба

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В Набережных Челнах в суд направлено уголовное дело против пятерых местных жителей, которых подозревают в групповом изнасиловании 24-летней девушки. Об этом пишет портал «Kazanfirst» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по РТ.

Инцидент произошел 3 марта прошлого года в баре Trap City Mafia. По версии следствия, нетрезвые молодые люди, среди которых был администратор заведения, заметили пьяную посетительницу и затащили ее в кабинку туалета. Там злоумышленники поочередно надругались над девушкой.

После этого потерпевшая заперлась в кабинке и сообщила о случившемся в экстренные службы. Подозреваемые задержаны, они находятся под стражей.

По словам отца одного из подозреваемых, экспертиза не нашла биологических материалов его сына, все обвинения только со слов пострадавшей.

«Она чуть ли не уснула на полу, когда его вывела охрана, топик сняла, была в лифчике», – отметил мужчина.

При этом остальные подозреваемые не отрицают половой акт, но говорят, что все было по обоюдному согласию.

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