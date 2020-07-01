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Новости мираПроисшествия

Пьяный житель Башкирии угнал автомобиль, чтобы доехать до магазина

Алексей Агеев
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Житель Республики Башкирия угнал машину рыбака, чтобы добраться до магазина за спиртным. Компания молодых людей отдыхала на реке Туяляс. В один момент у них закончились алкогольные напитки, но транспорта, чтобы добраться до ближайшего магазина, рядом не было.

Тогда один из отдыхающих решил «позаимствовать» чужой автомобиль. Его взор упал на «Ладу Гранту». Владельцем машины оказался пенсионер, который рыбачил неподалёку. Пропажу своего автомобиля он заметил не сразу. К счастью, сам злоумышленник не смог далеко уехать. На одном из перекрёстков его остановили инспекторы ДПС, после чего задержали. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщают «Вести Башкортостан».

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