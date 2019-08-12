На главную Новости мира Пьяный водитель протаранил шиномонтаж в Уфе
Новости мираПроисшествия

Пьяный водитель протаранил шиномонтаж в Уфе

11 августа в Уфе легковой автомобиль на полной скорости влетел в здание шиномонтажа. За рулем машины находился пьяный мужчина.

ЧП произошло на Вологодской улице. Момент ДТП был заснят видеокамерой. При просмотре ролика видно, как черный Renault Logan на большой скорости, не останавливаясь, влетает в здание шиномонтажа.

Согласно данным очевидцев, водитель иномарки был пьян и после столкновения с постройкой с места ДТП уехал. Официальных комментариев относительно случая пока что нет, сообщает ГТРК Башкортостан.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Утренний кофе. Обзор новостей за прошедшие выходные

Теперь в лесопарке можно увидеть «Рязань мастеровую»

«Рязань-ВДВ» сыграла вничью в первом полуфинале Кубка России

Три рязанских проекта получат 2 миллиона рублей по итогам форума «Территория смыслов»

Эксперты подсчитали среднюю зарплату административного директора в Рязани

Жителя Рыбновского района отправили в психбольницу после погрома на кладбище

Жительница Рязани пожаловалась на перекопанную дорогу во дворе

Прокуратура выявила нарушения в лагере «Лесная сказка», принявшем детей из Иркутской области

На спортивном празднике рязанцы танцевали зумбу и пели советские песни

В Рязани уже четвёртые сутки стоит брошенный Daewoo Matiz

Соцсети: В Рязани в реку выбросили двух котят

Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

Главные фото уходящей недели

В понедельник в Рязань возвращается лето

Пропавшего рязанца нашли спустя неделю поисков

На «Авиамиксе» под Рязанью впервые продемонстрировали ракетный комплекс «Кинжал»

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Благовещенске локомотив протаранил грузовик

В Пензе таксист сбил пьяного велосипедиста

В Тобольске хирург отказался оперировать раненного в сердце подростка