Пьяный водитель протаранил шиномонтаж в Уфе

11 августа в Уфе легковой автомобиль на полной скорости влетел в здание шиномонтажа. За рулем машины находился пьяный мужчина.

ЧП произошло на Вологодской улице. Момент ДТП был заснят видеокамерой. При просмотре ролика видно, как черный Renault Logan на большой скорости, не останавливаясь, влетает в здание шиномонтажа.

Согласно данным очевидцев, водитель иномарки был пьян и после столкновения с постройкой с места ДТП уехал. Официальных комментариев относительно случая пока что нет, сообщает ГТРК Башкортостан.