Пьяный водитель пробил лобовое стекло головой в ДТП под Тверью

На территории Торжокского района Тверского региона случилось столкновение легковушки и фуры. Авария произошла на 215-ом километре ФАД М-10 «Россия».

Участниками столкновения стали Daewoo Nexia и грузовой автомобиль. После удара водитель легкового авто пробил головой лобовое стекло, потому что не был пристегнут ремнем безопасности во время движения. Пассажир узбекского седана повреждений не получил, так как был пристегнут ремнем безопасности.

На месте ЧП работали сотрудники ГИБДД. Они установили, что в момент столкновения 55-летний водитель легковушки был пьян. По факту происшествия составлен административный протокол, сообщают АиФ Тверь.

Фото: УГИБДД по ТО