Пьяный водитель без прав сбил насмерть девушку в Чувашии

Вечером в субботу, 10 августа, на трассе М-7 в Козловском районе Чувашии произошло смертельное ДТП.

Сообщается, что 49-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» совершил наезд на 17-летнюю девушку. В результате аварии пешеход погибла до проезда скорой помощи. Виновник аварии поспешил скрыться с места аварии, пишет Комсомольская правда.

Выяснилось, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, который в начале 2019 года он был лишен права управления автомобилем. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.