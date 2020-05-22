Пьяный таксист пойман в Москве

Пьяный водитель такси пойман полицейскими в Москве. При допросе он предъявил стражам порядка «липовые» водительские права, сообщает МВД Медиа.
ЧП случилось в Отрадном и было записано на видео. При просмотре можно заметить, что таксист вел себя на дороге странно, создавая аварийные моменты. Тогда его остановили для проверки документов.
Когда водителя призвали выйти из салона авто, он стал агрессивным и начал осыпать правоохранителей оскорблениями. В итоге его оштрафовали и завели уголовное дело за оскорбление представителя власти и подделки документов.
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