Пьяный дачник доехал из Новосибирска в Кузбасс в вагоне с углем

- Advertisement -

Сотрудники транспортной полиции задержали на станции Юрга 59-летнего мужчину, который добрался из Новосибирска в Кузбасс в вагоне с углем. Пьяный гражданин желал попасть на дачу. Но он не захотел ждать электричку и залез в грузовой состав.

Сперва мужчина «тусил» у приятелей. После этого он захотел поехать к себе на дачу. Двухчасовое ожидание электрички мужчину не прельщало, тогда он решил вопрос радикально: залез в грузовой вагон, груженый углем. Однако «путешественника» ждало разочарование: состав проследовал до Кузбасса, не делая остановок. В итоге дачник преодолел 174 километра и угодил в руки полиции.

Когда мужчину задержали, на него составили протокол. Теперь он должен оплатить штраф, пишет РЕН ТВ.