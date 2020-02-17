Пьяная женщина устроила дебош на борту самолета

Пассажирка устроила пьяный дебош на борту рейса «Петербург – Сочи». Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ, который опубликовал видео с места случившегося.
Сообщается, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начала скандалить, едва борт приступил к снижению.
После того, как командир объявил о необходимости пристегнуть ремни, она вскочила с места и пыталась прорваться к соседнему ряду. Женщину снимали на камеру другие пассажиры. В их адрес посыпались оскорбления и угрозы.
Отметим, что после посадки пассажирку задержали стражи порядка. Выяснилось, что она недавно выписалась из психиатрической клиники.