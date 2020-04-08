Пульмонолог рассказал, как водка влияет на борьбу с COVID-19

Пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, как водка влияет на организм во время нашествия эпидемии COVID-19. Специалист полагает, что спиртное помогает вирусам проникнуть в организм человека.

Эксперт отметил, что водка портит иммунитет. Соответственно, употребляющие спиртное могут заразиться коронавирусом гораздо быстрее, чем непьющие люди.

Кроме того, доктор не советует пользоваться водкой, чтобы продезинфицировать руки. По его мнению, спиртное лишь сушит кожу, не убивая вирусы. В итоге на коже рук появляются трещины, в которые может попасть инфекция, сообщает Рамблер.