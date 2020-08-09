Психолог рассказал, когда можно давать детям планшет

Психолог Артур Гараганов заявил, что игры на планшетах могут быть полезными для детей, если соблюдать необходимые ограничения. Он отметил, что планшет ребенку можно давать уже в двухлетнем возрасте, если они будут использовать обучающий или развивающий интерфейс.

«Если этот интерфейс помогает им формировать коммуникативные навыки или мелкую моторику, то он должен органично вплетаться в их образовательную или повседневную игровую деятельность», – сказал Гараганов.

Он подметил, что детям надо играть в современные игры, чтобы не было отрыва от реальности. Детям нужно также играть с предметами и в настольные игры, но планшеты не нужно исключать.

Психолог заметил, что отрывать детей от гаджетов неправильно. Это приведет к тому, что ребенок, уже повзрослев, будет с опаской и недоверием относиться к техническим средствам, не разбираться в гаджетах, пишет РЕН ТВ.