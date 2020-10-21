Психолог назвала критический возраст для создания семьи

Семейный психолог Наталья Панфилова рассказала, что обычно холостяки старше 40-ка лет редко женятся. Примечательно, что даже если у них есть спутница жизни, то они все равно не спешат вступать в официальный брак, сообщает радио «Sputnik».

По мнению специалиста, после 35-ти лет меняет гормональный фон, вследствие чего люди становятся ригидными. После этого возраста человек не желает экспериментировать.

— Мужчины до 35-ти лет проще относятся к ошибкам. А становясь старше, им уже не хочется менять привычный образ жизни и выходить из зоны комфорта, — пояснила Наталья Панфилова.

К 40-ка годам у человека уже полностью складывается вся жизнь. Появляются свои привычки, от которых практически не избавиться. А вступая в брак, от привычного строя так или иначе придется отказаться. Психолог заметила, что если такой мужчина и начнет жить вместе с женщиной, то не факт, что он на ней женится. При этом его сожительница должна добровольна вписаться в привычный уклад жизни холостяка.

— Если говорить про ровесниц, то к этому возрасту у женщин тоже масса своих привычек, обязательств и так далее. У нее уже, возможно, была семья, возможно, есть дети. Как это совместить с таким мужчиной? Это довольно сложно. Молоденькие девушки иногда охотно пытаются встроиться в жизнь такого мужчины, но как только они обнаруживают, что все время надо подстраиваться, а мужчина не очень хочет двигаться куда-то, то и молодой девушке это становится неинтересно, – объяснила семейный психолог.