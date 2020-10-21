Психолог назвала критический возраст для создания семьи

Семейный психолог Наталья Панфилова рассказала, что обычно холостяки старше 40-ка лет редко женятся. Примечательно, что даже если у них есть спутница жизни, то они все равно не спешат вступать в официальный брак, сообщает радио «Sputnik».
По мнению специалиста, после 35-ти лет меняет гормональный фон, вследствие чего люди становятся ригидными. После этого возраста человек не желает экспериментировать.
К 40-ка годам у человека уже полностью складывается вся жизнь. Появляются свои привычки, от которых практически не избавиться. А вступая в брак, от привычного строя так или иначе придется отказаться. Психолог заметила, что если такой мужчина и начнет жить вместе с женщиной, то не факт, что он на ней женится. При этом его сожительница должна добровольна вписаться в привычный уклад жизни холостяка.