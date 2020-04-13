Психиатр: количество разводов из-за COVID-19 возрастет

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Главный психиатр Министерства здравоохранения Зураб Кекелидзе сообщил, что жители Российской Федерации начали чаще прибегать к помощи психиатров и психологов. Специалист отметил, что горячая линия психологической помощи получает по 96 звонков за сутки.

По мнению Кекелидзе, COVID-19 может стать причиной увеличения числа разводов. Однако некоторые пары могут опять сойтись после окончания эпидемии, сообщает РЕН ТВ.

Медик отметил, что жители России должны с уважением относиться друг к другу, а также один-два часа в день оставлять друг друга в одиночестве.