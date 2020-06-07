Проводника в ботфортах уволили после выходки в «Пятерочке»

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Проводника в ботфортах, который устроил «представление в супермаркете «Пятерочка», постигла печальная участь. Мужчина остался без работы.

Управляющие Федеральной Пассажирской Компании решили уволить горе-сотрудника за его выходку в продуктовом магазине. Мужчину отправили искать новую работу с формулировкой «из-за несоответствия кодексу работника».

Напомним, что гражданин в форме РЖД и ботфортах закатил скандал в «Пятерочке». В результате инцидента он получил по зубам от охранника, пишет Readovka в соцсети ВКонтакте.