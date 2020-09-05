Приставы арестовали банковский счет Елены Летучей

В Ярославле судебные приставы арестовали счет известной телеведущей Елены Летучей. По информации ТАСС, женщина задолжала по кредиту более 350 000 рублей.

Телеведущая родилась в Ярославле, однако в родном городе появляется редко, потому что уже давно переехала в столицу. По информации регионального УФССП, Елена Летучая забыла о своем долге, но была оповещена о задолженности sms-сообщением.

Судебные приставы, в свою очередь, отыскали расчетные счета, которые принадлежали должнице, в одном из городских банков. На одном из них оказалась сумма, достаточная для погашения долга, поэтому практически 400 000 рублей было принудительно списано со счета.