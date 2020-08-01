Прилучный растрогал фанатов семейной фотографией

Актер Павел Прилучный после разрыва с женой Агатой Муцениеце отправился на отдых вместе с детьми. Недавно артиаст опубликовал в Инстаграме фото с маленькой дочкой и растрогал поклонников.

На снимке, размещенном в Инстаграме, можно увидеть лежащего на кровати Прилучного и спящую рядом четырехлетнюю дочку Мию. Девочка крепко обхватила руку отца и так уснула.

Публикация вызвала у фанатов Прилучного восторг и умиление. Однако нашлись и те, кто заявил, что на снимке не хватает бывшей супруги Павла, пишет Стархит.