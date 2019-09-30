Приложение WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Приложение для общения в Сети WhatsApp вскоре перестанет работать на старых версиях ОС различных смартфонов. Речь идет об устройствах на базе iOS, Android и Windows Phone.

Отметим, что на последней операционной системе мессенджер прекратит свою работу уже 31 декабря текущего года. 1 февраля 2020 заканчивается поддержка WhatsApp для Android 2.3 Gingerbread и iOS 8, сообщает Ферра.ру.

Отметим, что открыть приложение WhatsApp на старых девайсах получится, а вот создать новую учетную запись, а также еще раз верифицировать старую не удастся.

Фото: Ферра.ру