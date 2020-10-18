Приемные родители издевались над 4-летним ребенком в Москве

Сотрудники детского сада выявили факт издевательства над ребенком на северо-востоке Москвы. Об этом пишет «МК».

Сообщается, что у 4-летней девочки заметили многочисленные синяки и следы удушения, после чего вызвали «скорую» и отправили ребенка в больницу.

На спине жертвы не было живого места, причем кроме синяков воспитатели разглядели борозды от ногтей.

Выяснилось, что травмы ей нанес приемный отец. Дочь не хотела идти в садик и скандалила. В ответ 50-летний мужчина крепко сжал ее, от чего и появились следы насилия. По данному факту начато расследование.