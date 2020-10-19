Приемные родители истязали четырехлетнюю девочку в Москве

Возбуждено уголовное дело по факту возможного истязания четырехлетней девочки приемными родителями в Москве. Речь идет о деле по статье «Халатность», передает телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что следователи проверят жилищные условия ребенка и исполнение обязанностей по его воспитанию.

Ранее сообщалось, что в правоохранительные органы обратились сотрудники одного из детских садов, которые заметили жуткие синяки и следы удушения у воспитанницы. Девочку забрали в больницу.

Врачи подозревают у нее сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. На лице и спине ребенка «красуются» многочисленные синяки и гематомы.