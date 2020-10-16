При отказе от масок число заболевших COVID-19 может достичь 1 млн в день

Число инфицированных коронавирусом в РФ может достичь 1 млн человек в сутки уже к новому году при отказе людей использовать защитные средства. Это подразумевает самый негативный сценарий прогноза Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете Вашингтона в Сиэттле. Он был составлен на основе математической модели. IHME ведет работы по России совместно с МФТИ.

— Самый пессимистичный вариант прогноза IHME предполагает значение числа заболевших в 1 млн человек в ночь с 31 декабря на 1 января. Но это в случае, если не будет никаких мер по противодействию распространению инфекции, то есть никто не будет носить масок и так далее, — рассказал «Известиям» заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

Самый благополучный сценарий, возможный при ношении масок и соблюдении правил дистанцирования, предполагает показатель в 4 тыс. заболевших в день к новому году. Эксперты подчеркивают, что математические модели прогнозируют лишь вероятный сценарий развития событий.

Всего в России за 14 октября выявлено 13,7 тыс. новых случаев COVID-19. За 24 часа было зафиксировано 286 летальных исходов и 8,4 тыс. выздоровлений.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Накопить миллион: чем грозит несоблюдение масочного режима и дистанции.