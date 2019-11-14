Представлен развозной фургон Morris JE-Type

Недавно созданный бренд Morris Commercial презентовал развозной фургон Morris JE-Type. Машина создана в стилистике классического грузовичка Morris J-Type.

При сборке машины были применены современные технологии и материалы. Грузоподъемность составляет 1 тонну. Объем грузового отсека равен 5,5 кубометра.

Фургон Morris JE-Type оснастили электроприводом. На полном заряде аккумулятора машина должна проходить 322 километра. Новинку должны начать продавать в конце 2021 года, сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю