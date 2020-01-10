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Представлен новый Honda Civic Type R

Honda презентовала новый Civic Type R. Машина получила доработанные подвеску и тормоза, стандартные функции помощи водителю, а также стала другой внешне и в салоне. Кроме того, спортивный хэтч обрел новый цвет Boost Blue.

Внешняя составляющая «Сивик Тайп Эр» изменилась благодаря большим воздухозаборникам спереди. Салон преобразился за счет обтянутого замшей руля. КПП стала более короткоходной и получила новый дизайн рычага. В техническом плане обновления коснулись тормозных роторов и колодок, подвески с улучшенными амортизаторами, более жесткими задними втулками и новыми настройками передней подвески. Это поможет улучшить рулежку.

Пакет Honda Sensing включили в базовое исполнение. Соответственно Civic Type R 2020 может предупредить о лобовом столкновении, о выходе из полосы движения и автоматически экстренно тормозить, сообщает 32cars.

Фото: 32cars

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