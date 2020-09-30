Праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: история святых и главные традиции

В среду, 30 сентября, православные отмечают праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, живших во 2 веке до нашей эры.

София родилась в Милане, она рано овдовела и перебралась в Рим. Трех своих дочерей она воспитывала в христианской вере и дала им имена в главных добродетелей — Веры, Надежды, Любви.

В то время римляне жестоко преследовали христиан. А когда узнали об этой семье, то поймали 12-летнюю Веру, Надежду и 9-летнюю Любовь. Девочек арестовали, истязали и убили на глазах у матери. София скончалась на следующий день у могилы своих дочерей. После этого церковь причислила христианок к лику святых.

Традиционно в этот день в церквях проходят богослужения. В прошлом женщины, вставая утром с постели, начинали громко плакать или кричать. Они считали, что таким образом отгоняют нечистых сил из своей деревни. А в древности в праздник даже устраивались деревенские святцы. В каком-то месте собирали незамужние девушки и парни и устраивали смотрины.

Считается, что 30 сентября — грустный праздник. Поэтому в этот день нельзя веселиться и праздновать, а лучше всего грустить и плакать о своей доле. Категорически нельзя в праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии проводить шумные вечеринки и веселиться, устраивать венчания и свадьбы, убираться дома.