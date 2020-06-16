Появилось видео ссоры историка Соколова и убитой им аспирантки

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Издание «Мойка78» опубликовало видео ссоры экс-доцента СПбГУ Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой он обвиняется.

На кадрах Ещенко просит Соколова отпустить ее.

«Уйди с дороги, отпусти меня! За что ты меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить?», — говорит девушка.

По предварительной информации, видео было снято на телефон Соколова за несколько часов до убийства.

Соколов был задержан в ноябре 2019 года, когда он пытался утопить в реке Мойке рюкзак с руками женщины. Затем он признался в убийстве аспирантки.