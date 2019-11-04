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Появилось первое изображение купеобразного кроссовера Infiniti QX55

Автопроизводитель Infiniti рассказал в летний период, что будет выпущен купеобразный паркетник Infiniti QX55. Недавно в Сети показали тизер данной модели.

Судя по новому изображению, кроссовер будет купеобразной версией известного всем QX50. Внешне заметные отличия – заниженная крыша и увеличенный угол наклона задних стоек. Официальная версия гласит, что QX55 разрабатывается на основе Infiniti FX первой генерации. Однако они не будут родственниками.

Ожидается, что Infiniti QX55 выпустят на рынок в течение лета следующего года. Соответственно, можно сделать вывод, что модель будет рассекречена зимой или весной, сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю

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