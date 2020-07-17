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Новости мираПроисшествия

Попрошайка перерезал горло пассажиру электрички в Подмосковье

Никита Брыкин

Неадекватный мужчина, который собирал деньги на ночлег, без видимых причин ударил ножом в сонную артерию пассажира электрички «Сергиев Посад – Москва». Об этом пишет газета «МК».

Сообщается, что 32-летний мужчина с девушкой ехали из родного Пушкино в Москву, чтобы купить билеты из Краснодарского края. В какой-то момент в поезд зашел 33-летний попрошайка. Он стал подходить к пассажирам и просить денег на ночевку в хостеле. Житель Пушкина дал ему мелочь.

После этого мужчина пошел дальше и остановился возле женщины, настойчиво требуя денег. Пассажирка отметила, что из кармана мужчины торчит бутылка пива, из чего можно сделать вывод: ему не хватает на выпивку. Незнакомец стал оскорблять даму.

Тогда 32-летний молодой человек решил заступиться. В ответ злоумышленник вытащил нож и вонзил пассажиру в шею. Раненый упал, кровь хлынула во все стороны. Потерпевший выжил благодаря женщине-медику из соседнего вагона, сдерживавшей поток крови до приезда скорой помощи.

Раненого госпитализировали в НИИ Склифосовского. Он в тяжелом состоянии, так как потерял много крови. Возбуждено уголовное дело.

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