Половина родителей выступила за отмену всероссийских проверочных работ

Старт всероссийских проверочных работ (ВПР), которые были перенесены с весны на осень, вызвал недовольство родителей школьников. Согласно опросу образовательной компании Maximum Education, половина из них (49%) считает, что контрольные замеры нужно было вообще отменить. Так же считают 67% самих учащихся.

Опрос проходил с 3 по 11 сентября. В нем приняли участие около 1 тыс. респондентов. Всероссийские проверочные работы традиционно проходят весной, однако в этом году из-за пандемии было принято решение перенести их на осень. ВПР стартовали 14 сентября и продлятся до 12 октября.

Проверочные работы в этом году напишут около 6 млн учеников пятых-девятых классов. Результаты не должны учитываться в промежуточной аттестации учащихся,оценке деятельности школ, муниципалитетов и регионов, сообщили «Известиям» в Минспросвещения.

Но учителя в регионах все же воспринимают ВПР как инструмент оценки их квалификации, отметила директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко. Поэтому в сентябре они начали готовить детей к проверочным работам экспресс-методами, уточнила эксперт, подчеркнув, что это огромный стресс для детей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:Тревожный звонок: родители школьников выступили против переноса ВПР на осень