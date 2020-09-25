Полиция ищет убийцу 9-летней девочки

В Нижегородской области правоохранители ищут убийцу 9-летней Леры Пазухиной. Об этом сообщают СМИ.

В четверг, 24 сентября, около 17 часов девочка вышла из школьного автобуса в посёлке Неклюдово Борского района, но до дома не дошла. Её видели с неизвестным мужчиной. Оба попали на записи камер видео наблюдения.

Уже вечером, по данным РЕН ТВ, труп ребёнка обнаружили в безлюдном месте за кафе в кустах. Рядом нашли мужские джинсы.

По подозрению в убийстве разыскивается бывший сожитель матери ребёнка 34-летний Павел Сурков. Пару месяцев назад мужчина вышел из тюрьмы, попытался вернуться к женщине, но та его прогнала. СМИ сообщают, что Павел пообещал отомстить.

Этого же мужчину подозревают в убийстве женщины в городе Бор. Труп 36-летней пострадавшей был найден с травмами головы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).