Полицейский остановил пьяного водителя, запрыгнув на ходу в машину

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Инспектор ДПС догнал и остановил автомобиль с пьяным водителем, который совершал опасные маневры на дороге. Инцидент произошел в Иркутской области. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что наряд патрульно-постовой службы обнаружил автомобиль предполагаемого нарушителя и попытались его остановить, однако тот лишь увеличил скорость, грубо нарушая ПДД.

Как стало известно, в какой-то момент водитель значительно снизил скорость, и тогда лейтенант полиции Евгений Аксенов бегом догнал машину нарушителя и запрыгнул в салон преследуемой машины. В итоге иномарка была остановлена.

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