Полицейский душил жителя Кубани в служебной машине

Следователи на Кубани проверят видео, сделанное 17 мая в селе Горское Туапсинского района Краснодарского края. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».
На кадрах видно, что полицейский в служебной машине душит мужчину. Разнять их пытаются соседи, которых отгоняет от машины другой страж порядка. Причина инцидента устанавливается.
«Прибывшие на место сотрудники полиции задержали ранее судимого за кражу местного жителя, который оказал сопротивление», — заявили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Следователь даст юридическую оценку действиям мужчины, который мог также применить насилие в отношении представителей власти. Ролик опубликован телеканалом 360.
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