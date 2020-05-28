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Полицейские задержали нарушителя самоизоляции, бросив на улице его детей

Никита Брыкин
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На Кубани сотрудники полиции задержали нарушителя самоизоляции, в результате чего его дети, в том числе инвалид, остались одни на улице. Об этом пишет портал «Юга.ру».

Инцидент произошел 18 мая в станице Варениковская Крымского района. По предварительной информации, отец находился на велопрогулке с детьми. Стражи порядка решили задержать взрослого. Ребята 8 и 10 лет остались на улице. К счастью, им помогли неравнодушные прохожие, которые позвонили их маме. Женщина забрала детей.

Отмечается, что в общении с правоохранителями мужчина «повел себя агрессивно». На него составили два административных протокола и выписали две квитанции на оплату штрафа, каждая на одну тысячу рублей. Действиям полицейских будет дана правовая оценка по полноте принятых мер.

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