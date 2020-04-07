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Полицейские устроили погоню за инвалидом-нарушителем самоизоляции

Сотрудники ГИБДД задержали в Ростове-на-Дону инвалида, который нарушил режим самоизоляции. Перед тем, как его поймать, полицейским пришлось устроить забег.

Как сообщает Лайф, инвалид-колясочник, заметив правоохранителей, решил скрыться от них. Он опасался получить штраф за нарушение режима самоизоляции во время распространения эпидемии COVID-19. Однако стражи порядка просто так мужчину не отпустили. Они решили догнать нарушителя. Момент погони был заснят очевидцем на видео. При просмотре кадров заметно, как сотрудник ДПС в жилете догоняет уезжающего от него инвалида на коляске.

Видео — Лайф

В итоге колясочник был пойман. Позднее выяснилось, что он «работает» профессиональным попрошайкой.

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