Полицейские украли у пьяного мужчины 300 тысяч рублей в Магадане

В Магадане бывшие сотрудники дежурной части ОМВД России по Магадану признаны виновными в совершении тяжкого преступления – краже, пишет портал «Колыма-Информ».

Установлено, что сотрудники полиции заранее договорились похитить у задержанного мужчины, который был сильно пьян, крупную сумму денег. Дождавшись окончания смены, один из сотрудников дежурной части вывел потерпевшего из здания ОМВД и направил в сторону, где его ожидали двое других сотрудников.

Затем злоумышленники похитили денежные средства, заменив их при этом на бумажные банкноты, имитирующие денежные купюры. Размер ущерба потерпевшему составил более 300 тысяч рублей.

Одному из подсудимых назначено наказание по совокупности преступлений в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Второму фигуранту по делу назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, третьему – 1 год 9 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.