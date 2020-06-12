Полицейские спасли жизнь мужчине, предложив ему выпить водки

В Москве сотрудники полиции спасли местного жителя, который едва не совершил самоубийство. Об этом говорится на сайте ГУ МВД по столице.
Инцидент произошел в одной из квартир дома на Старобитцевской улице. Сообщается, что 35-летний мужчина стоял на краю подоконника на 11-ом этаже и держался за оконные рамы. По словам хозяина дома, его знакомый закрылся в комнате и забрался на карниз.
В ходе переговоров полицейские предложили мужчине выпить водки, на что тот согласился. Когда он протянул руку к стакану, полицейские схватили его с обеих сторон за руки и втащили в комнату.
Задержанный заявил, что практически ничего не помнит. Он утверждается, что пришел к другу перекусить, а потом все «было как в тумане».
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