Полицейские избили и ограбили случайного юношу, разыскивая преступника

В Петербурге против двух сотрудников полиции возбуждены уголовные дела по статьям о превышении должностных полномочий, грабеже и служебном подлоге. Об этом пишет «МК».

Инцидент произошел 25 августа. Сообщается, что стражи порядка в ходе оперативно-розыскных действий в Дмитровском переулке встретили в подъезде молодого человека. Правоохранители избили его. Один из оперативников нанес пострадавшему минимум три удара. После этого полицейские ограбили жертву.

С целью скрыть деяния, оперативники составили на потерпевшего протокол о доставлении последнего в отдел полиции за якобы совершение им административного правонарушения.