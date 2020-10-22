Четверг, 22 октября, 2020
5.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

Полицейские избили и ограбили случайного юношу, разыскивая преступника

Никита Брыкин

В Петербурге против двух сотрудников полиции возбуждены уголовные дела по статьям о превышении должностных полномочий, грабеже и служебном подлоге. Об этом пишет «МК».

Инцидент произошел 25 августа. Сообщается, что стражи порядка в ходе оперативно-розыскных действий в Дмитровском переулке встретили в подъезде молодого человека. Правоохранители избили его. Один из оперативников нанес пострадавшему минимум три удара. После этого полицейские ограбили жертву.

С целью скрыть деяния, оперативники составили на потерпевшего протокол о доставлении последнего в отдел полиции за якобы совершение им административного правонарушения.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В тяжёлом состоянии находятся 30 рязанцев с коронавирусом

Коронавирус
К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 18 человек. Состояние 70 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 226 пациентов – средней степени тяжести.
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 22 октября

Новости Рязани
Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 22 октября.  В Рязанской...
Узнать больше

За долги по алиментам жительницам Сасова назначили обязательные работы

Новости Рязани
Обязательные работы назначили жительницам Сасова за долги по алиментам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России. Женщины...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Новости Рязани сегодня: 22 октября

Новости Рязани
Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 22 октября.  В Рязанской...
Узнать больше

В Рязанской области приостановили диспансеризацию из-за пандемии коронавируса

Новости Рязани
В четверг, 22 октября, на встрече Николая Любимов и министра регионального здравоохранения Андреем Прилуцким сообщили о приостановке диспансеризации в Рязанской области, передает...
Узнать больше

В Рязанской области ожидается до +15 градусов

Новости Рязани
В пятницу в Рязанской области прохладную погоду вновь сменит тепло. Прогноз на 23 октября опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Против вирусов и стресса: каким должно быть питание осенью?

Акценты
Осенью, а особенно сейчас, когда поднялась вторая волна COVID-19, важно максимально разнообразить свой рацион питания и наполнить его полезными продуктами. Это позволит...
Узнать больше

Директор Лицея №52 Елена Гаврюнина: Если бы я была Александром Блоком, то сказала бы о лицее стихами

Акценты
В понедельник, 19 октября, в России отмечается День лицеиста. В Рязани есть три лицея – Свободный, №4 и №52. В праздничный день о своей работе РИА «7 новостей» рассказал директор Лицея №52 Елена Викторовна Гаврюнина.
Узнать больше

Вопросы на засыпку. Несколько важных тонкостей при поиске стирального порошка

Акценты
Дождь, короткие дни, грязные улицы. Все эти приметы победившей осени заставляют задуматься о том, как вернуть в безупречное состояние одежду, пострадавшую от распутицы.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+